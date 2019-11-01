Украина Поворот в деле Майдана: Обнародованы показания одного из грузинских снайперов

2019-11-01 14:13 432

Адвокат Александр Горошинский, представляющий интересы экс-бойцов "Беркута" в Святошинском суде Киева о массовых расстрелах на Майдане независимости в феврале 2014 года, обнародовал показания одного из "грузинских снайперов" Александра Ревазишвили.

"В период зимы 2014 года я был очевидцем событий, происходивших в городе Киеве, Украина. В группе, совместно с другими гражданами Грузии, я принимал участие в событиях на Майдане Независимости в г. Киеве 18-20 февраля 2014 года. Я был свидетелем массовых расстрелов, организованных лицами, которые впоследствии заняли высокие посты в украинской власти...Прокурору Генеральной прокуратуры Республики Беларусь я дал показания по событиям, которые произошли в феврале 2014 года на Майдане Независимости в г. Киеве. С учетом вышеизложенного, я еще раз обращаюсь и прошу обеспечить мой допрос в судебном заседании по видеосвязи, предоставив возможность донести правду о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в городе Киеве", - заявил Ревазишвили в интервью "Украинским новостям".

Горошинский сообщил, что "грузинские снайперы" - это люди, прошедшие военную подготовку в грузинской армии, а также в специальных лагерях под руководством так называемого движения "Свободная зона", подконтрольного окружению тогдашнего президента Грузии Михеила Саакашвили. Именно он, по словам этих граждан Грузии, непосредственно занимался их вербовкой для участия в событиях на киевском Майдане в 2013-2014 гг.

По словам адвоката, их земляки, которые участвовали в преступлениях на Майдане в 2014 году, начали исчезать и погибать при загадочных обстоятельствах. Трое свидетелей - Георгий Бежиташвили, Александр Ревазишвили и Цезари Баджалидзе сообщили, что им поступают угрозы. Они были вынуждены скрываться в других странах, поэтому с ними временно была утрачена связь. Лишь позже они объявились в Белоруссии, где, по их словам, нашли безопасное место и снова подтвердили готовность дать показания о событиях на Майдане в 2014 году.

Адвокаты сотрудников милиции, которые пострадали от событий на Мадане, добились, чтобы ГПУ направила поручение о международной правовой помощи в компетентный орган (ГП РБ) о допросе свидетелей – граждан Грузии - Бежиташвили, Ревазишвили и Баджалидзе.

Их допрос был произведен Генеральной прокуратурой Республики Беларусь под видеозапись, где свидетели подтвердили озвученную ранее информацию об организации и участии "лидеров" Майдана, в частности Андрея Парубия, Сергея Пашинского, Махеила Саакашвили и других лиц, в массовых расстрелах сотрудников милиции и активистов 20 февраля 2014 г.

По данным свидетелей, для участия в Мадане в 2014 году было сформировано по крайней мере 4 группы грузинских бойцов, приблизительно по 10 человек каждая. Они в разные даты прибывали в Украину.

Свидетели сообщают, что в аэропортах Тбилиси и Борисполе для них были организованы проходы без пограничного контроля. Они прибывали в Украину по паспортам на чужие имена. Им объясняли цель визита: "помощь протестующим на Майдане и создание хаоса".

Обеспечивал им прохождение границы без контроля по поддельным документам лично Андрей Парубий. Руководил их "работой" непосредственно Сергей Пашинский. Также, как они говорят, управлением их действиями на Майдане занимались помощники Парубия и некий американский военный инструктор Кристофер Брайан.

Как следует из показаний, Пашинский вместе с другими лицами лично доставлял стрелковое оружие в гостиницу "Украина", а также приносил оружие и патроны в Консерваторию во время массовых протестов зимой, в центре Киева в 2014 году.

Кроме того, Пашинский по словам свидетелей, утром 20 января лично вёл огонь по толпе протестующих с балкона Консерватории. Среди прочих огонь на поражение вёл и Владимир Парасюк со своим отцом. Затем их поддержали стрелки, находившиеся в гостинице "Украина", которую тогда контролировали руководители "Самообороны Майдана".

Более того, как следует из показаний свидетелей, именно Пашинский отдал команду 20 февраля 2014 года вести огонь и по сотрудникам "Беркута", и по протестующим из здания Консерватории. Он отдавал команды – когда открывать огонь, когда прекращать, когда покидать свои огневые точки. В отеле "Украина" этими функциями занимались Парубий, Мамулашвили. С грузинскими группами снайперов во время Майдана неоднократно встречался Саакашвили, сообщил Горошинский.