Украина Министр Милованов уверен, что самые высокие зарплаты сегодня в Мариуполе

2019-11-01 17:33 144

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов утверждает, что в Мариуполе самый высокий уровень средней заработной платы в Украине.

"Где самая большая средняя зарплата? В Киеве, Одессе, Харькове, Днепре или Мариуполе? Ответ: в Мариуполе", – написал чиновник на своей странице в Facebook.

Такое мнение он подкрепил данными Госслужбы статистики, из которых следует, что жители Мариуполя получают в среднем 17,1 тысячи гривен, тогда как киевляне – 15 561 грн. На третьем месте Днепр с 10 094 грн средней зарплаты, далее следует Одесса с 9492 грн, а после нее – Харьков со средней зарплатой 9 221 грн.

Милованов также разместил данные сайта Jobs.ua, где представлена информация о средних зарплатах по вакансиям. Если следовать этим данным, тогда на первом месте оказывается Киев, где предлагают вакансии со средней зарплатой 13 900 грн, на втором месте – Харьков со средней предлагаемой зарплатой 11 340, затем идут Одесса (13 000) и Днепр (10 780), а Мариуполь замыкает пятерку городов с самой высокой средней зарплатой.

К слову, сегодня депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. Судя по данным, больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн. Председатель Рады Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 грн.

Главы фракций и групп получили за октябрь следующие суммы:

- Давид Арахамия (Слуга народа) – 36 700 грн;

- Юрий Бойко и Вадим Рабинович (ОПЗЖ) – 38 800 и 32 800 грн;

- Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 43 400 грн;

- Артур Герасимов и Ирина Геращенко (Европейская солидарность) – 38 800 и 36 500 грн;

- Сергей Рахманин (Голос) – 40 700 грн;

- Тарас Батенко и Виктор Бондарь (За будущее) – по 41 300 грн.

Пятый президент и нынешний депутат Петр Порошенко получил одну из самых маленьких зарплат – 31 600 грн. А самую маленькую зарплату за октябрь получила депутат из Евросолидарности Ирина Луценко - чуть меньше 20 000 грн.