Украина Названы 10 опасных находок, которые лучше не поднимать

2019-11-02 14:00 201

Зачастую люди радуются своим находкам, не задумываясь о том, стоит ли она радости. И вообще, нужно ли ее вообще брать в руки. Радость приобретения всегда бывает недолгой, а вот потом решение проблем после таких находок могут занять много времени.

Считается, что иногда лучше проигнорировать такую находку, чем приобрести ее для себя. Многие вещи специально подбрасываются на улицу с целью снятия порчи или сглаза, а некоторые и для того чтобы передать, нашедшему, свои невзгоды и несчастья.

Такие предметы пропитаны нехорошей энергетикой и, кроме негатива новому хозяину ничего принести не могут.

Давайте поближе познакомимся с ними.

1. Железные деньги. Металлические монеты притягивают к себе любую энергетику: и отрицательную, и положительную. Монеты, пропитанные положительной, хорошей энергетикой люди оставляют себе в качестве талисмана или оберега, которые вряд ли кто выбросит на улицу. Вероятнее всего, что в монету кто-то выплеснул негатив и выбросил его с глаз долой. Издавна считалось, что найденные деньги удачу не приносят.

2. Золотые украшения. Драгоценные металлы легко поддаются магическому воздействию, так считается среди эзотериков. Поэтому украшения зачастую используются в приворотах, при наведении порчи и сглаза. При ношении чужих украшений меняется даже собственное биополе. «Примерка» найденного украшения приведет к плохому даже тогда, если прежний владелец случайно его потерял.

3. Самодельные вещи: куклы, мягкие игрушки, статуэтки. Перечисленные вещи часто выбрасывают, чтобы избавиться от порчи. Особенно осторожно необходимо отнестись к ним, если эти вещи находятся на перекрестках или в местах с большим скоплением людей. Такие вещи могут принести в ваш дом ссоры, разлад, болезни.

4. Иголки и булавки. Такие предметы, а именно острые и режущие металлические предметы, очень легко заряжаются отрицательной энергией. Многие, к примеру, используют иголки или булавки в качестве оберега, а потом вдруг теряют. Это предмет долгое время накапливал отрицательную энергию, которая была направлена на его прежнего хозяина.

5. Нательный крестик. Этот атрибут сильно связан с судьбой его хозяина. И нашедши или примерив чужой крестик, можно изменить и свою судьбу. И не всегда в хорошую сторону.

6. Ключи. Тоже зачастую используется всякими колдунами, чтобы «запереть» несчастье. Считается, что нашедший такой ключ «откроет» себе проблемы.

7. Браслеты из ниток. Они, также как и булавки с иголками, используются в качестве оберегов. А обереги накапливают отрицательную энергетику, защищая хозяина.

8. Зеркала. Издавна считалось, что зеркала опасные предметы. Они обладают памятью и запоминают и хорошее и плохое. Поэтому, лучше пройдите мимо потерянного зеркальца, чтобы не привлечь к себе негатив.

9. Расчески. Тоже используются зачастую колдунами в заговорах и наговорах.

10. Часы. Считается, что когда человек умирает, останавливаются и его наручные часы. Этот предмет очень сильно связан с биополем своего хозяина. Поэтому, подняв эту находку, вы рискуете взять на себя и его проблемы.