Украина Почему нужно менять резину на зимнюю - мифы, реальность, правила и безопасность

2019-11-06 09:12 150

Может показаться, что нет смысла менять зимнюю резину на летнюю (или наоборот), что колеса не мёрзнут, как человек в 20 градусный мороз. И что уже придумана всесезонная универсальная резина - летняя и зимняя 2 в 1, на которой можно ездить без лишнего заезда на СТО. Но погода напрямую влияет на колеса. А именно, на материал шин.

Потому спешим разочаровать сторонников теории заговора "зимние и летние шины придумали производители, чтобы побольше заработать". Также развеем и доисторический миф о том, что все шины одинаковые, потому что резиновые. Летняя и зимняя резина отличаются не только протектором, но и составом резинового сплава. Это те ключевые моменты, которые напрямую сказываются на сцеплении колес с дорогой. А чем оно лучше, тем автомобиль устойчивее и маневреннее в движении.

При первых легких заморозках летняя резина имеет свойство по своей естественной природе твердеть (дубеть) и через некоторое время полностью теряет пластичность. Так же в холодный период у нее отсутствует трение с дорожным покрытием. Если своевременно не поменять летнюю резину на зимнюю, то в гололед авто будет заносить на поворотах, колеса будут пробуксовывать, ухудшится способность тормозить и моментально возрастет риск аварий на дороге.

Важно помнить, что главной задачей ответственного водителя является то, что когда на дороге появится лед или снег, на автомобиле должна стоять зимняя резина. И в этой ситуации необходимо заранее переобуться в зимние шины.

Когда переобуть авто

Замена летней резины на зимнюю украинским законодательством не регулируется. В соответствующем постановлении КМУ № 1306 (31.4) говорится только о том, что запрещено ездить на транспортных средствах с неисправностями и несоответствием определенным условиям.

Так как законом не установлены конкретные сроки замены шин, то лучше отталкиваться от среднесуточной температуры окружающей среды: +7С и постепенно снижается - рекомендуем переходить с летних на зимние шины, -5-0С - необходимо ставить зимнюю резину как можно скорее.

Как хранить резину

Вы можете хранить резину на балконе, но идеальным вариантом для шин все же будет гараж. Главным фактором является то, что помещение должно быть сухим и закрытым. Грамотно хранить шины в вертикальном положении и раз в два месяца переворачивать их, чтобы не нарушать геометрию.