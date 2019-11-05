Экономика Какой курс доллара заложен в бюджет-2020: украинцам озвучили неожиданную цифру

2019-11-05 17:00 177

Колебания с курсом несколько изменились и внесли соответствующие коррективы и в бюджет

В следующем году курс доллара будет на уровне 27 гривен. Украинский парламент, стоит отметить, утвердил государственный бюджет Украины на 2020 год отталкиваясь от курса 28,2 гривны за доллар.

В сентябре министр финансов Оксана Маркарова заявила, что в проекте госбюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года — 28,2 гривны за доллар, пишет 24 канал.

Колебания с курсом, которые зафиксировали состоянию на 5 ноября, несколько изменились и внесли соответствующие коррективы и в бюджет. Теперь курс доллара на следующий год улучшился. Так, средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 гривен за доллар.

Курс изменили на основании обновленного макропрозноза.

Напомним, Министерство финансов подготовило законопроект о государственном бюджете на год, после поступления его на рассмотрение Кабмина проект был утвержден.

После этого документ поступил в Верховную Раду. Там бюджет должны рассмотреть в трех чтениях. Пока бюджет утвердили только в первом чтении. Кабмин внес некоторые правки в проект бюджета и представил его 5 ноября.

На очереди — еще два голосования в Раде. На конечном этапе бюджет должны подписать спикер и президент. Далее документ публикуют в официальной прессе правительства, и тогда он станет законом.

Напомним, на днях сообщалось, что доллар и евро катятся вниз, НБУ изменил курс валют.

В банках Украины средний обменный курс доллара в последний рабочий день, пятницу, составил 24,60 грн в покупке и в 24,87 грн в продаже.

В первый день месяца действовали следующие официальные курсы драгоценных металлов (за 10 тройских унций) Нацбанка:

Золото — 37 387,48 грн

Серебро — 445,63 грн