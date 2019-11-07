Украина фото Рассекречен новый экспресс Киев-Борисполь - параметры крюковского дизель-поезда

2019-11-07 10:42 252

Крюковский вагоностроительный завод показал новый дизель-поезд ДПКр-3, который будет использоваться на маршруте Киев - аэропорт "Борисполь".

Поезд имеет три вагона. Два из них оснащены силовыми установками мощностью 588 кВт, еще один вагон - промежуточный - безмоторный. Всего в трех вагонах 170 мест для пассажиров, для посадки и высадки предусмотрены 12 двустворчатых автоматических входных дверей - по четыре на каждый вагон.

В промежуточном вагоне первого класса кресла расположены по схеме 2х2, в головных вагонах второго класса - по схеме 3х2. Поезд сейчас находится на станции Новомосковск-Днепровский в Днепропетровской области. В течение ближайших недель он будет проходить испытания.