Украина 34-летнего сержанта полиции поймали на торговле патронами по почте

2019-11-07 13:44 147

В Днепропетровской области в отделении почтовой связи при отправке очередной партии патронов задержали сержанта полиции. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, в сентябре 2019 года Днепропетровским управлением Департамента внутренней безопасности получена информация о причастности сотрудника Павлоградского отдела полиции к сбыту патронов.

По данному факту следствием Синельниковского отдела полиции ГУНП в Днепропетровской области, под процессуальным руководством Синельниковского местной прокуратуры, было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители задокументировали несколько эпизодов незаконной деятельности полицейского. За это время правонарушитель продал 350 патронов. Покупателей он подыскивал через Интернет, заказ клиенту отправлял через почтовую связь.

34-летнего сержанта полиции задержали бойцы КОРДа, работники внутренней безопасности НПУ, Управления уголовного розыска и следователи полиции Днепропетровщины. Задержание произошло в почтовом отделении в момент отправки правонарушителем очередной бандероли - 7 упаковок патронов в количестве 350 штук.

Во время проведения обысков было изъято еще 30 патронов калибра 5,45 мм к оружию, разрешения на которую у полицейского нет. Кроме того, изъято 3 кг армейского пороха. Продолжаются следственные действия, готовится объявления подозрения. За совершенное задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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