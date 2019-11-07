Мир Анджелина Джоли призналась, что планирует с детьми навсегда уехать из США

2019-11-07 15:46 51

Голливудская звезда Анджелина Джоли планирует уехать из США, как только дети достигнут совершеннолетия. Об этом она рассказала в интервью Harper's Bazaar.

"Я хочу жить в другой стране и буду, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас я должна находиться там же, где их отец (актер Брэд Питт)", - объяснила Джоли.

Актриса не рассказала, куда именно она планирует переезжать, но призналась, что ей всегда нравилась Африка.

Анджелина Джоли впервые вышла в свет после развода в феврале 2017 года. Она вместе с шестью детьми приехала в Камбоджу на премьеру своего фильма "Сначала они убили моего отца", который рассказывает о местной писательнице и правозащитнице.