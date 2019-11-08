Украина Декабрьская прибавка к пенсии: доначисления получат не все, подробности

2019-11-09 15:00 237

Как известно, с 1 декабря 2019 Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет минимальных пенсий в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В среднем пенсии должны вырасти на сумму от 74 до 740 грн.

Известно, что минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1638 грн. Повышение будет третьим в этом году. Однако, далеко не все могут на него рассчитывать, пишут Українські Новини.

Мы расскажем, кому не пересчитают пенсии с 1 декабря (пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки) к пенсиям):

- пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

- дети войны (66,13 грн);

- лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%);

- иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

- граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн;

- граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210);

Кто получит повышенную пенсию с 1 декабря: