Мир В аэропорту Рима 100 украинцев не могут вернуться домой

2019-11-10 07:30 207

 

В аэропорту Рим-Фьюмичино находится более ста пассажиров из Украины, которые больше суток не могут вернуться домой.

Сообщается, что в аэропорту Рим-Фьюмичино в Италии застряло более ста пассажиров из Украины, которые не могут вылететь из итальянской столицы больше суток. Часть украинцев с маленькими детьми уже находятся в Варшаве, но вынуждены добираться до конечной точки за свой счет. Авиакомпания перенесла вылет на трое суток без предоставления жилья для пассажиров. Детали скандала рассказывает одна из пассажирок рейса в Facebook.

По заявлению компании Ernest Airlines, рейс Рим – Киев состоится 11 ноября. Украинцев возмутило столь длительное ожидание. Также пассажиры несостоявшегося рейса возмущены работой генконсульства в Италии, которое никак не хочет помогать в решении проблемы.

Пассажирка Татьяна Андрющенко рассказала, что рейс должен был вылететь 8 ноября около 9 часов утра, но его постоянно откладывали и объясняли это нелепыми отговорками. Не помогают ни консульство, ни администрация аэропорта. Пассажирка также сообщила, что тех, кто не улетел 8-го ноября "вообще хотят выгнать из аэропорта".

"Из Киева самолет прилетел в 22:45 по римскому времени. Объявили, что почистят самолет и взлетаем. Потом резко сообщили об отмене рейса из-за плохой погоды, что является ложью. Официальные документы не дают. Ничего письменно не подтверждают. Представителя компании в аэропорту также нет. Отель не предоставляют. Просят освободить аэропорт и ехать домой. Консульство говорит, что такое бывает", - отмечает женщина.

Позже авиакомпания Ernest предложила некоторым пассажирам лететь в Харьков. Всего было 43 места, а достались они пассажирам с детьми.

Остальные пассажиры остаются в аэропорту и не знают, когда смогут вернуться домой.

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