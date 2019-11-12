Украина Украинцы массово скупают б/у электрокары - за год продажи таких авто выросли на 47%

2019-11-12 13:45 144

В ассоциации Укравтопром отметили значительный рост продаж электрокаров в Украине. Так, с начала 2019 года украинцы купили и поставили на учет 6247 электромобилей, что на 47% больше, чем в прошлом году. 

Отмечается, что с начала года украинцы купили и поставили на учет 5789 легковых авто и 458 коммерческих. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года спрос на коммерческие авто вырос почти вдвое.

"Рынок коммерческих автомобилей на электротяге продолжает формироваться в основном за счет импортного секонд-хенда, доля которого составила 96 процентов. А большая часть регистраций здесь пришлась всего на две модели: Renault Kangoo ZE - 420 шт (403 б/у и 17 новых), Nissan e-NV200 - 21 шт (20 б/у и 1 новая). На рынке легковых электрокаров также доминировали старые машины. Из 5789 зарегистрированных с начала года машин только 498 были новыми", - говорится в сообщении.

Самым популярным электрокаром в украинцев остается Nissan Leaf. С января по октябрь автопарк страны обновили 2763 авто этой модели. На втором месте Tesla Model S (489 авто). Также в пятерку наиболее востребованных электрокаров вошли: BMW i3 - 297 шт, Volkswagen e-Golf - 279 шт, Fiat 500е - 253 шт.

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