Политика Вступил в силу закон об электромобилях: зеленые номера, новые знаки, штрафы и паркоместа

2019-08-09 18:29 186

Закон о особых требованиях для электромобилей № 2754-VIII опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон обязывает МВД, Минэкономразвития, Минрегион, Министерство здравоохранения, ГосЧС в течение полугода после официальной публикации документа (то есть до 9 февраля 2020 года) ввести номера для электромобилей с зеленым цветом шрифта, а также установить требования к паркоместам для электрокаров; ввести дорожные знаки "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей".

В Админкодексе предлагают ввести штраф 340-510 грн за остановку или стоянку авто на месте для электромобилей, или создание препятствий водителям электрокаров. Инспекторам по парковке предоставляется право в таком случае задержать авто нарушителя, в том числе с помощью эвакуатора. Напомним, парламент принял этот закон 11 июля 233 голосами народных депутатов. 

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