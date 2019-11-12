Украина Коболев: Газпром может не подписать газовый контракт

2019-11-12 20:00 147

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сомневается, что российский концерн "Газпром" подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы не знаем, сколько времени Газпром будет готов терять долю европейского рынка и подвергаться штрафам от своих клиентов в Западной Европе. Последний раз, когда Газпром делал подобное - зимой 2014-2015 годов, - потерял более 5 млрд долл., по подсчетам российских аналитиков. Решение о заключении или не заключении сделки там принимает лицо в Кремле, и на какой ущерб он готов пойти, вопрос к нему", - отметил Коболев.

Также он подчеркнул, что Киев будет полагаться на собственные запасы и продолжит судебные процессы с российской стороной.

"Мы же будем обеспечивать украинских потребителей из ресурсов в хранилищах, при необходимости можем еще импортировать по контрактам с гарантированной поставкой. И будем продолжать взыскание почти 3 млрд долл. за истекшим арбитражем и биться еще за 12 млрд долл. в текущем арбитраже. Как показывает практика, это очень действенный инструмент защиты интересов Украины", - заявил глава НАКа.

Вместе с тем он заверил, что Украина готова к любому решению вопроса по контракту, и напоминает о рекордных запасах газа в подземных хранилищах Украины и европейских стран-партнеров.

По словам Коболева, Украина готова к любому сценарию развития событий.

"То есть все понимают, что с большой вероятностью Газпром по политическим мотивам может не подписать контракт и попробовать шантажировать как нас, так и европейских потребителей. Но большие запасы в украинских и европейских подземках максимально препятствуют реализации такого сценария", - резюмировал глава Нафтогаза.