Политика ОНЛАЙН Верховная Рада рассматривает госбюджет на 2020 год - трансляция

2019-11-14 11:13 147

Сегодня Верховная Рада рассматривает во втором чтении госбюджет на 2020 год. Обсуждение ключевого документа в повестке дня парламента было запланировано на 12:30, однако его перенесли на начало заседания. Такое решение поддержали 233 нардепа.

Как сообщает министр финансов Оксана Маркарова, комитет Рады по вопросам бюджета утвердил ко второму чтению проект бюджета-2020.

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Бюджетный комитет после активного обсуждения утвердил изменения в Бюджетный кодекс и проект госбюджета на 2020 год с рядом уточнений и поправок ко второму чтению.

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