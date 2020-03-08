Политика Экс-премьер-министр Гончарук подвел итоги своей работы на должности

2020-03-08 12:30 54

 

Бывший глава правительства Украины Алексей Гончарук записал прощальное видео, в котором подвел итоги бывшей команды Кабинета Министров. Об этом он сказал в видео, которое было опубликовано в его Telegram-канале.

“За полгода работы наша команда заложила фундамент реформ и изменений, но многое мы просто не успели. Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Я благодарен нашей команде — каждому, с кем имел честь работать последние полгода. Теперь мы движемся дальше — чтобы воплотить все задуманное, но пока — не реализованное, ради успешного будущего нашего государства. Другое просто невозможно”, — сказал бывший премьер.

Он добавил, что сейчас в Украине новое поколение людей. “Именно от нас, нашей команды зависит успешное будущее нашего государства”, — резюмировал он.

Напомним, 4 марта Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла проект постановления об увольнении Алексея Гончарука с должности Премьер-министра Украины.

На должность Премьер-министра Украины был назначен Денис Шмыгаль, в тот же день премьер представил состав нового правительства.

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