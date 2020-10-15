Политика Запланированное на 20 октября рассмотрение госбюджета в Раде может не состояться

2020-10-15 13:38 303

Парламент Украины может не рассматривать проект госбюджета на 2021 год на заседании 20 октября. 

"Выглядит так, что 20 октября проект бюджета голосовать НЕ будут. Пускай это будет пока моя субъективная оценка, но судя по дате заседания бюджетного комитета (16 октября), очень похоже на правду", -  сообщил первый заместитель председателя комитета Рады по вопросам финансов Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Нардеп пояснил, что комитет может не успеть подготовить проект.

"Так, бюджетный комитет для финализации текста бюджетных предложений (оно же первое чтение) соберется не сегодня, 15 октября, а 16 октября...Ну, а там можно не успеть раздать текст депутатам за 2 дня, и все. Регламент нарушен комитетом. Спикер не имеет право ставить. Сроки должны переноситься", - добавил Железняк.

По его словам, нет голосов даже на первое чтение, потому что внутри "Слуги народа" "выпадает" большая часть депутатов: не приедут заразившиеся коронавирусом плюс есть депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов.

Напомним, 14 сентября Кабминодобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2021 год. Среди основных приоритетов Госбюджета министр назвал повышение минимальной заработной платы, качественное образование, доступную медицину и предоставление средств на борьбу с коронавирусом, в частности на вакцинацию.

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