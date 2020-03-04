Политика Кто не голосовал за отставку Гончарука: интересная статистика

2020-03-04 19:30 249

 

В ходе голосования за отставку Алексея Гончарука с должности премьер-министра Украины воздержались представители фракций "Европейская солидарность" и "Голос".

Об этом сообщил корреспондент "Апострофа" из зала парламента.

Так, отставку главы правительства поддержали 240 депутатов фракции "Слуга народа", 4 воздержались. Представители фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина" в полном составе поддержала это решение.

В то же время воздержались от голосования 25 народных депутатов "Европейской солидарности" и 20 представителей фракции "Голос".

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