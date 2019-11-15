Украина Власти Киева приняли решение убрать с улиц и дворов все брошенные авто

2019-11-15 18:33 138

Киевский горсовет принял решение, предусматривающее урегулирование ситуации с бесхозными автомобилями. 

"Проблема бесхозного транспорта заключается не только в нарушении благоустройства, но и непосредственно касается безопасности киевлян", - сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Согласно статистике, на столичных улицах находится более 600 брошенных авто.

Как отмечает депутат Киевсовета Александр Пабат, сейчас исполнительный орган Киевсовета (КГГА) не наделен полномочиями по демонтажу брошенных или бесхозных автомобилей. При этом у Национальной полиции нет для этого материально-технической базы.

Депутаты Киевсовета проголосовали за то, чтобы в КГГА в течение трех месяцев разработали и представили на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных авто соответствующим подразделениям Нацполиции.

загрузка...
загрузка...

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы массово скупают б/у электрокары - за год продажи таких авто выросли на 47%

2019-11-15 19:30 432

Власти Киева приняли решение убрать с улиц и дворов все брошенные авто

2019-11-15 18:33 138

Митингующие добились увольнения главы правления "Укрзализныци" Кравцова

2019-11-15 14:13 243

Вакцинированных детей в Украине за год стало в полтора раза больше

2019-11-15 13:11 219
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцы массово скупают б/у электрокары - за год продажи таких авто выросли на 47% 2019-11-15 19:30 432
Власти Киева приняли решение убрать с улиц и дворов все брошенные авто 2019-11-15 18:33 138
Митингующие добились увольнения главы правления "Укрзализныци" Кравцова 2019-11-15 14:13 243
Вакцинированных детей в Украине за год стало в полтора раза больше 2019-11-15 13:11 219

Лента

19:30 Украинцы массово скупают б/у электрокары - за год продажи таких авто выросли на 47%
18:33 Власти Киева приняли решение убрать с улиц и дворов все брошенные авто
17:28 Кабмин Гончарука взял в долг у граждан 200 млрд гривен и 4 млрд долларов
17:16 Трохимец: Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус - манипулятор и лоббист
16:31 Facebook за полгода удалил более трех миллиардов фальшивых аккаунтов
15:29 Шевченко рассказал о победе над Эстонией и подготовке к матчу против Сербии
14:46 Путин заявил, что общается с Зеленским по телефону но встречаться не станет
14:13 Митингующие добились увольнения главы правления "Укрзализныци" Кравцова
13:44 Разумков пояснил, почему не станут спешить с референдумом по рынку земли
13:11 Вакцинированных детей в Украине за год стало в полтора раза больше