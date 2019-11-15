Украина Власти Киева приняли решение убрать с улиц и дворов все брошенные авто

2019-11-15 18:33 138

Киевский горсовет принял решение, предусматривающее урегулирование ситуации с бесхозными автомобилями.

"Проблема бесхозного транспорта заключается не только в нарушении благоустройства, но и непосредственно касается безопасности киевлян", - сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Согласно статистике, на столичных улицах находится более 600 брошенных авто.

Как отмечает депутат Киевсовета Александр Пабат, сейчас исполнительный орган Киевсовета (КГГА) не наделен полномочиями по демонтажу брошенных или бесхозных автомобилей. При этом у Национальной полиции нет для этого материально-технической базы.

Депутаты Киевсовета проголосовали за то, чтобы в КГГА в течение трех месяцев разработали и представили на утверждение Киевсовета порядок перемещения, временного хранения и передачи бесхозных авто соответствующим подразделениям Нацполиции.