Украина фото + видео Лобовое ДТП в Киеве: паркетник на евробляхах таранил автобус, много жертв и пострадавших

2019-11-20 09:46 243

В Киеве на улице Зодчих произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали.

Как сообщает "Информатор", автобус Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а паркетник Toyota на евробляхах в противоположном направлении. В какой-то момент один из автомобилей вылетел на встречную. От удара авто вылетело с проезжей части и ударилось в дерево.

В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации они констатировали смерть. Еще троих человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали.

Также пострадали и четыре пассажира маршрутки. В основном, все они пожилого возраста. К счастью, их травмы несерьезные. Водитель Mercedes тоже попал в больницу. Микроавтобус осуществлял развозку людей.

Известно, что погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали. На месте работало около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.