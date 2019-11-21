Украина фото Зеленский ночью осмотрел повреждения возвращенный Россией катеров и буксира

2019-11-21 09:40 195

Президент Украины в ночь на 21 ноября посетил базу Военно-морских сил в Очакове Николаевской области. Там он осмотрел повреждения катеров и пообещал, что их отремонтируют в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что на катерах частично отсутствует оборудование и вооружение.

"То, что мы увидели: действительно частично не хватает оборудования, не хватает части вооружения. Будет расследование. Мы увидим все детали", – добавил украинский гарант.

Как сообщалось, 18 ноября Россия передала украинской стороне три корабля: "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу", которые в ноябре 2018 г. были захвачены в Керченском проливе. Передача произошла в нейтральных водах. МИД Украины ранее 7 раз обращался к РФ с требованием вернуть корабли, захваченные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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Украина

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