Украина документ Скоростной рекорд на Столичном шоссе Киева побит - авто разогналось до 288 км/ч

2019-11-21 14:44 213

Скоростной рекорд, установленный киевским лихачом на столичке не продержался и суток. Напомним, при помощи электронной системы TruSign в Киеве было зафиксировано колоссальное превышение скорости. При разрешенных на этом участке дороги 50 км/ч авто разогналось до 222 км/ч.

Сообщение о таком превышении моментально разлетелось по СМИ и Соцсетям. Вероятно, кто-то вопринял его, как вызов и решил побыть рекорд. Так, спустя менее чем сутки на все той же столичке водитель показал уже практически гоночные цифры в 288 км/ч.

В Соцсетях тут же начали отшучиваться, что радар просто "захватил" заходящий на посадку в Жуляны самолет. Другие же говорят, что в таком скоростном рекорде нет ничего удивительного: "может просто кто-то сильно спешил на заседание в Верховную Раду или на заседание Кабмина. Знаете, как их там за опоздания ругают!!!".

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, одному из авто удалось проехать со скоростью 288 км/ч. Это произошло в дневное время суток - в 14:32 во вторник, причем в туманную погоду, сообщают в Центре. За день до этого на том же месте зафиксировали скорость 222 км/ч.

В полиции напоминают, что подобные нарушения правил дорожного движения, которые приводят к трагическим последствиям, являются регулярными. Статистика показала, что больше половины водителей превышают разрешенную для зимнего периода скорость на Столичном шоссе.