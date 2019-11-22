Украина Украинская таможня запускает онлайн-систему жалоб - на что не будут отвечать

2019-11-22 14:47 195

Глава Гостаможенной службы Максим Нефедов анонсировал запуск новой онлайн-системы жалоб на таможне.

"Новой таможне - новая онлайн-система жалоб! Пока в тестовом режиме, поэтому извините, если что", - написал Нефедов в своем Facebook.

Также глава ГТС отметил, что в каждом регионе выделены люди, которым будут перенаправлять жалобы.

"На центральном уровне отслеживаем статистику и объективность ответа. Но сразу говорю - это инструмент реакции на проблемы, а не спама вроде "снизьте пошлины" или "расскажите, как импортировать белых медведей". На такое отвечать не будем", - добавил он.

Напомним, Кабмин в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Госфискальную службу путем разделения ее на налоговую и таможенную. По итогам конкурсного отбора главы Налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Гостаможни.