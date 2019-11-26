Украина Русскоязычных школ в Украине больше не будет: подробности грандиозных изменений

2019-11-26 20:30 210

 

Министерство планирует осуществление этого с плавным переходом, не причиняя особых трудностей для учеников.

Русскоязычные школи и школы национальных меньшинств ждут грандиозные изменения

И русскоязычные школы, и школы национальных меньшинств, относящиеся к странам Евросоюза, в Украине еще существуют.

Поскольку раннее принятый закон об образовании гласит, что обучение в школах должно проводится на украинском языке, министерство планирует осуществление этого с плавным переходом, не причиняя особых трудностей для учеников.

Теперь уже со следующего учебного года переведут на украинский язык обучению.

Сейчас идет подготовка к этому процессу. Проблемы будут не только у школьников, которым легче воспринимать обучение на родном языке, но и у учителей, которым также необходимо перестроиться. Министр заверяет, что в этих школах, которые преимущественно будут учиться на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык.

Ранее мы писали, что парламент предварительно разрешил обучать студентов украинских университетов на русском языке.

Об этом стало известно, по того как Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2299, который вносит изменения в законы "О высшем образовании", "Об образовании" и "О профессиональном предвысшем образовании". 

 Уточняется, что законопроект позволит высшим учебным заведениям Украины обучать иностранных студентов на языке агрессора.

При этом многие общественные деятели и языковеды обеспокоены из-за такого решения новой власти, ведь логичнее будет дать вузам возможность обучать иностранных студентов на украинском или английском или других языках ЕС, но точно не на русском.

 

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