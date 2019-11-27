Мир Амстердам откажется от Квартала красных фонарей, но интимные услуги оставят

2019-11-27 15:46 138

Как сообщает NL Times, Амстердам откажется от использования термина Квартал красных фонарей, однако сам район не претерпит изменений.

Заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт заявил, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района Де Валлен или на Центр города.

Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин Квартал красных фонарей прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Городские власти уверены, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.