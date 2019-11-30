Мир Дельфины искусали и попытались утопить девочку в бассейне

2019-12-01 11:00 177

 

Одному из тренеров удалось схватить пострадавшую за спасательный жилет и вытащить из воды.

В мексиканском дельфинарии две афалины атаковали, искусали и попытались утопить десятилетнюю девочку из Британии, которая плавала с ними в бассейне, пищет таблоид Sun 29 ноября.

Инструкторы приказывали дельфинам прекратить, но те не слушались. Одному из тренеров удалось схватить девочку за спасательный жилет и вытащить из воды.

"Это было ужасно. Я боялась, что она умрет", - рассказала 40-летняя мать девочки Лора Йео. На ногах девочки остались следы укусов, ран, глубоких порезов и синяков.

Инцидент произошел в дельфинарии Dolphin Discovery в мексиканской Канкуне, Мексика, где семья Йео проводила отпуск. Они заплатили за тур, организованный туроператором TUI, семь тысяч фунтов. Плавание с дельфинами было частью программы тура, однако туроператор не извинился перед семьей пострадавших.

"Мы не получили ни цветов, ни открытки, ни плюшевого мишки для Лекси", - отметила мать. Также ее возмутило то, что дельфины, атаковавшие девочку, продолжили работать с людьми после атаки.

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