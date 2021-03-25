Фото-видео видео В каналы Венеции заплыли дельфины - полиция караваном выводила их обратно в море

2021-03-25 13:43

Двух дельфинов, предположительно мать и ее детеныша, заметили в каналах Венеции у площади Сан-Марко. Об этом сообщило издание The Verge со ссылкой на ветеринара и доцента Падуанского университета Сандро Маццариола.

По его словам, животные, вероятнее всего, охотились на каракатиц и из-за сокращения количества водного транспорта не побоялись заплыть в город. В венецианских водах они плескались около семи часов.

Далее, как рассказал Маццариол, власти города организовали сопровождение дельфинов обратно в море: полиция и береговая охрана запустили небольшой караван из семи лодок с направляющими акустическими устройствами. Животных увели подальше в открытые воды Адриатического моря.