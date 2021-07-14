Курьезы В Китае за плохое поведение родители оставили ребенка на необитаемом острове

2021-07-14 14:42

В Китае родители отправили 13-летнюю дочь на необитаемый остров за ее плохое поведение, сообщает NewsBeezer.

Девочка провела на острове два дня и ей пришлось разводить костер, чтобы согреться.

Ребенка нашел рыбак, который и сообщил об этом в полицию. Правоохранителям родители рассказали, что намеренно отправили ее на необитаемый остров и настаивали на необходимости такого воспитания. Им не нравилось, что девочка постоянно просила есть, не слушала их, не помогала по дому и плохо училась, а потом и вовсе бросила школу.

При этом родители заявили, что тщательно все продумали и дали ребенку воду с печеньем.

«Хотя люди считают нас жестокими, дочь очень изменилась за последние два дня. Теперь она готова разговаривать с незнакомыми людьми, чего раньше не могла», — говорят они.