Украина Авто, в котором погиб сын Соболева, принадлежит фирме с темной репутацией

2019-12-02 12:14 138

Автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева, в результате обстрела которого в центре Киева погиб трехлетний ребенок, принадлежит компании ДонУкрПроектНІІ, которая фигурирует в уголовном производстве по финансированию терроризма на Донбассе, сообщает Следствие.Инфо.

Фирма компании ДонУкрПроектНІІ ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, был Вячеслав Соболев. Эта компания фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

"С февраля 2006-го до января 2017 года эти компании провели между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов с названием Обжора. Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007-го года", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 1 декабря в центре Киева в результате обстрела автомобиля Range Rover погиб трехлетний ребенок. За рулем авто находился его отец, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

Следователи квалифицируют произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по статье115 УК Украины.