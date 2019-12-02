Украина Раскрылись загадочные детали убийства 3-летнего сына депутата в Киеве

2019-12-02 10:12 327

Трехлетний сын депутата Вячеслава Соболева получил пулевое ранение головы. Выстрел прозвучал вечером в понедельник, 1 декабря, когда авто остановилось на светофоре, сообщает Информатор.

На месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет.

Политик рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они поместили малыша с огнестрельным ранением головы в карету "скорой", но он скончался по пути в больницу.