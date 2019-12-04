Украина фото В полиции выяснили, почему на самом деле снайпер не попал в депутата Соболева

2019-12-04 09:39 222

В полиции раскрыли детали гибели трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева. Пор данным силовиков, киллер использовал карабин на американской платформе AR калибра 7,62 мм с дешевым китайским оптическим прицелом.

“Этот разобранный карабин на американской платформе AR в калибре 7,62 мм, похоже, с недорогим китайским оптическим прицелом XD Precision скоро поступит для исследования экспертов Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины как то оружие, из которого с высокой вероятностью был сделан роковой выстрел по машине Вячеслава Соболева вечером 1 декабря", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

ФОТО-ВИДЕО: В КИЕВЕ ОБСТРЕЛЯЛИ RANGE ROVER ДЕПУТАТА, ПОГИБ РЕБЕНОК

По словам Шевченко, данный карабин специалисты не относят к категории высокоточного оружия, которое используется для снайперской стрельбы. И стоит он недорого.

Шевченко отметил, что криминалисты и оперативные работники полиции Киева установили траекторию полета пули, которая указала на квартиру хостела на улице Тарасовский. Он напомнил, что двое молодых людей, которых подозревают в убийстве ребенка, получили согласованные прокуратурой подозрения от следствия. 4 декабря суд им должен избрать меру пресечения.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении двум злоумышленникам, которые стреляли по автомобилю и убили трехлетнего сына депутата облсовета Вячеслава Соболева. Им инкриминируют преступление, предусмотренное пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

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