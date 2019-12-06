Украина КАРТА Сегодня снова частично перекрыли движение по Северному мосту Киева

2019-12-06 10:39 69

6 декабря в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту в связи с ремонтом покрытия. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор".

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста.

Работы выполняем поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работать будем в направлении Троещины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что основные работы планируется сделать до вечерних часов пик, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично перекрыто. Ограничения связаны с тем, что "Киевавтодор" будет проводить демонтаж аварийных карнизных блоков.