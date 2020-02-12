Украина В Киеве сегодня опять ограничат движение на Северном мосту - точное время и направление

2020-02-12 10:14 219

Сегодня в Киеве частично ограничат движение на Северном мосту в связи с ремонтом покрытия.

Как сообщает пресс-служба КГГА, в направлении Троещины движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 14:00, а в направлении станции метро "Почайна" - с 14:00 до 20:00.

"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведут текущий ремонт. Работы будут выполнять в течение среды, 12 февраля", - говорится в сообщении.

Пресс-служба утверждает, что именно так по времени разделили ремонт моста, чтобы не влиять на трафик.

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