Украина фото В Киевской области арестовали террориста ИГИЛ и его банду

2019-12-06 14:15 195

В Киевской области задержали мужчину, который разыскивается Интерполом за участие в террористической организации "Исламское государство".

Как сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов, задержанный с сообщником совершили нападение на семейную пару в селе Андреевка, в результате которого скончался мужчина.

Небытов уточнил, что для поимки подозреваемых следственные действия проводились сразу в пяти регионах Украины.

Задержаны граждане Кыргызстана и Таджикистана, правоохранители уведомили посольства этих стран.У задержанных изъяли вещественные доказательства и взрывчатку.

Уточняется, что преступление было совершено 21 ноября - злоумышленники напали на пожилую супружескую пару, избили их, отобрали 600 гривен и украшения, после чего скрылись. От полученных травм 69-летний пострадавший умер.

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