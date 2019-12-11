Украина Эпидемия в Чернигове: в школе зафиксирован 41 случай вирусным гепатитом А

2019-12-11 10:44 156

В черниговской школе №7 зафиксирован 41 случай заболевания вирусным гепатитом А. Среди пострадавших есть и дети, и взрослые. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В числе заболевших 30 детей и 11 взрослых, 39 из них госпитализированы.

"Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически", - говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем лабораторного центра, а противодействие эпидемии продолжается.