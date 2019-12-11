Украина Эпидемия в Чернигове: в школе зафиксирован 41 случай вирусным гепатитом А

2019-12-11 10:44 156

В черниговской школе №7 зафиксирован 41 случай заболевания вирусным гепатитом А. Среди пострадавших есть и дети, и взрослые. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

В числе заболевших 30 детей и 11 взрослых, 39 из них госпитализированы.

"Больным поставлен диагноз вирусный гепатит А средней степени тяжести, подтвержденный лабораторно. У 35 больных диагноз подтвержден иммунологически", - говорится в сообщении.

Ситуация находится под контролем лабораторного центра, а противодействие эпидемии продолжается.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Российские военные в Сирии массово заразились вирусным гепатитом - ГУР Минобороны

2015-11-10 18:30 4760

Еще новости в разделе "Украина"

Курс валют: что происходит в конце года с долларом и евро

2019-12-11 13:15 36

ВНО по математике в Украине станет обязательным и значительно усложнится

2019-12-11 12:46 84

КАРТА Прогноз погоды : сегодня днем облачно и тепло, но к ночи приморозит

2019-12-11 12:14 99

Сегодня вступил в силу закон об анбандлинге НАК Нафтогаз

2019-12-11 11:45 129
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Курс валют: что происходит в конце года с долларом и евро 2019-12-11 13:15 36
ВНО по математике в Украине станет обязательным и значительно усложнится 2019-12-11 12:46 84
КАРТА Прогноз погоды : сегодня днем облачно и тепло, но к ночи приморозит 2019-12-11 12:14 99
Сегодня вступил в силу закон об анбандлинге НАК Нафтогаз 2019-12-11 11:45 129

Лента

13:15 Курс валют: что происходит в конце года с долларом и евро
12:46 ВНО по математике в Украине станет обязательным и значительно усложнится
КАРТА 12:14 Прогноз погоды : сегодня днем облачно и тепло, но к ночи приморозит
11:45 Сегодня вступил в силу закон об анбандлинге НАК Нафтогаз
КАРТА 11:13 Что происходит после нормандской встречи на Донбассе
10:44 Эпидемия в Чернигове: в школе зафиксирован 41 случай вирусным гепатитом А
10:12 Стало известно, почему Макрон прервал переговоры Зеленского с Путиным тет-а -тет
09:43 В Раду внесли законопроект №2569 об особом статусе Донбасса
09:11 Зеленский будет смешить россиян - прокат "Слуги народа" стартовал на рос-ТВ
08:39 Венецианская комиссия рекомендует срочно отменить реформу Зеленского