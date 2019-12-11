Украина В Украине не хватает органов для трансплантации – Минздрав

2019-12-11 18:00 174

За три квартала 2019 года в Украине трансплантировали 37 почек и одну печень, сообщили в Министерстве здравоохранения.



В Украине для трансплантации органов не хватает доноров. Об этом на запрос УНН сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Основной преградой на пути увеличения количества трансплантаций является отсутствие доноров, что связано с практически отсутствием практики констатации смерти головного мозга в отделениях интенсивной терапии, когда фактически есть смерть мозга, но не происходит ее диагностирование", – объяснили в ведомстве.

По данным Минздрава, за три квартала 2019 года в Украине трансплантировали 37 почек и одну печень. В 2018 году пересадили 119 почек и 10 печеней.

В министерстве отметили, что трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле Волынской области.

В Украине с 17 мая 2018 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. 1 января 2019 года он вступил в силу. Согласно закону, каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.



