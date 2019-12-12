Политика Верховная Рада приняла важный бизнес-закон

2019-12-12 17:00 90

 

Верховная Рада 12 декабря приняла во втором чтении и с рядом поправок законопроект №2172 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора".

За проголосовали 277 нардепов.

"Проектом закона с целью усовершенствования законодательства предлагается устранить дублирование контроля по отдельным видам продукции, а также уточнить некоторые исключения из сферы действия рыночного надзора", – сказано в пояснительной записке к документу.

В первом чтении законопроект приняли 12 ноября.

Принятие соответствующего закона является одним из последних условий, которые должна выполнить Украина для начала переговоров с Евросоюзом о подписании первых договоров в рамках "промышленного безвиза" – упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации.

При этом 14 ноября директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за "Восточное партнерство", Люк Девинь, заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого "промышленного безвиза".

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