Украина У Филарета поздравили ПЦУ с годовщиной очередным скандальным заявлением

2019-12-16 09:12 222

У Филарета ответили на заявление Православной церкви Украины об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Как говорится в официальном заявлении УПЦ КП, "предстоятель другой церкви - ПЦУ, отделенной от УПЦ КП с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц. По мнению представителей УПЦ КП этот шаг является незаконным.

"Заявляем, что никакого отношения к внесения указанной информации в Единый государственный реестр юридических лиц религиозная организация Киевская Патриархия Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не имеет. Ни ею, ни ее учредителем - Поместным Собором, решения о прекращении (регистрации) не принималось", - говорится в заявлении.

В УПЦ КП добавили, что несмотря на решение Минкульта продолжает работу религиозный центр Киевской Патриархии: "Согласно статьи 60 Конституции Украины, никто не может выполнять явно преступные приказы или распоряжения".

Напомним,14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ. В воскресенье, 15 декабря, поместная Православная церковь Украины отметила годовщину со времени ее создания. В этот день в 2018 году в Киеве прошел Объединительный собор, на котором ее и создали. Ее главой стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).