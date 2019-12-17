Украина Сегодня День Святой Варвары - история, традиции, приметы и запреты праздника

2019-12-17 12:42 186

Сегодня, 17 декабря почитают святую Варвару, покровительницу женщин. В этот день в Украине было принято идти за водой к полынье хорошо одетыми и причесанными, здороваться и разговаривать с ней, как с живой. На такой воде варили ритуальную кашу, оставляли в котле на ночь и по застывшей корочке судили о благополучии в семье и урожайности следующего года.

В день Великомученицы Варвары считается грехом стирать, белить. Можно только вышивать, поскольку народная легенда гласит, что святая Варвара была умелой рукодельницей и вышила ризы самому Иисусу.

В этот праздник девушки готовили вареники с маком или сыром. Среди них обязательно должны быть "пирхуны" - вареники, начиненные мукой. Сваренными варениками угощали ребят, внимательно следя, кому именно попадется "пирхун". Неудачника, который вытащил такой вареник, долгое время так и дразнили - "пирхун". Также в этот день девушки заготавливали ветви из вишен и ставили в воду: если веточки зацветали на Рождество, то это предвещало скорый брак.

Примечали также и метеорологические условия, потому что по этому дню определяли, какой будет погода на Рождество. Густой иней предвещал будущий урожай на фрукты. "Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото".

17 декабря считается "поворотом на весну", но именно на этот день обычно приходится начало самых сильных морозов: "Пришла Варюха – береги нос и ухо". Если небо ночью в звездах - ждите холодной зимы, если оно тусклое - к теплу. Наконец, старайтесь не проспать сегодня, потому что кто проспит на Варвару, будет сонливым весь год.

С давних времен и до сих пор святая Варвара пользуется большим уважением не только в Украине, но и в других странах Европы. Представители тяжелых и рискованных профессий всегда стараются почтить великомученицу. Пилоты, водители, военные, прежде чем отправиться в путешествие, обязательно берут с собой иконку святой Варвары.

Святая Варвара (или Барбара) также считается покровительницей горняков всего мира. Ее художественные и скульптурные изображения можно встретить не только в многочисленных храмах, но и в шахтах (рудниках) многих европейских стран, а также среди культурного наследия предметов горного искусства.

Святая Варвара родилась в городе Илиополе, что в Малой Азии. Мать Варвары рано умерла, и маленький ребенок остался на воспитании у отца-язычника. С детства Варвара задумывалась над христианскими истинами, и отец, увидев отступнические наклонности дочери, передал ее местным властям. Увидев стойкость девушки во взглядах, власти подвергли ее жестоким пыткам, но на следующий день утром Варвара проснулась без ран на теле. Разгневавшись, император Максимилиан приказал ее отцу убить дочь мечом. Таким образом, великомученица Варвара, не отрекшись от своих убеждений, погибла от руки некогда любящего отца.

В IV веке мощи святой великомученицы Варвары были перенесены в Константинополь, где хранились как святыня в течение многих веков. Византийский император Лев Мудрый построил в ее честь знаменитый храм Св. Варвары. В 1108 г. дочь императора Алексея Комнина Варвара вышла замуж за киевского великого князя Святополка Изяславича. Она перевезла мощи святой Варвары из Константинополя в Киев в Златоверхий Михайловский монастырь. Там они хранились до разрушения храма большевиками в 1939 г. Верующие киевляне спасли реликвию и перенесли ее в кафедральный собор Святого Владимира, где она покоится ныне.

Вместе с тем католическая церковь предполагает, что святые мощи могут находиться в Испании, куда попали через Венецию после ограбления крестоносцами Константинополя.

День Варвары в Украине праздновали только женщины. Он в славянской культуре вместе с Саввой (18 декабря) и Николаем (19 декабря) создавал целый ритуальный комплекс. В этот день освящают воду и служат панихиды по умершим.