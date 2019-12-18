Экономика Fiat Chrysler и Peugeot объединились - в год будут выпускать по 8,7 млн авто

2019-12-18 14:12 162

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество Пежо) подписали соглашение о слиянии.

"Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение по слиянию их бизнесов для того, чтобы создать четвертый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире", – сообщает пресс-служба французского автоконцерна.

Объединенная компания будет иметь годовой объем продаж 8,7 млн автомобилей, с доходами около 170 млрд евро и операционной прибылью более 11 млрд евро.

Утверждается, что объединение концернов не приведет к закрытию отдельных мест производства.

Для окончательного утверждения сделки еще должно быть получено одобрение антимонопольных органов.