Украина В КГГА показали «праздничный график» движения общественного транспорта

2019-12-18 19:30 138

 

В Киеве во время новогодних и рождественских мероприятий изменит движение общественный транспорт, курсирующий в центре столицы.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Троллейбусы №№ 6, 16, 18 и автобусы маршрутов общего пользования №№ 24, 114 изменят движение: 19 декабря с 16:00 до 22:00; 24 декабря с 16:00 до 22:00; с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января; 1 января с 14:00 до 22:00; 7 января с 12:00 до 17:00.

Движение транспорта планируется организовать: троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до ст. м. «Лукьяновская»; троллейбусов маршрутов №№ 16, 18, соответственно, от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода; автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения в рабочие дни.

Кроме того, 22 декабря с 13:30 до 16:00 на время перекрытия движения на ул. Владимирской (на участке от бульвара Тараса Шевченко до Софийской ул.) планируется организовать движение автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня, а именно по ул. Крещатик.

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