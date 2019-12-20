Украина фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен

2019-12-20 17:28 117

Сегодня, 20 декабря , НБУ выпустил в оборот монету номиналом в пять гривен. 

На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2–гривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным средством. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", – уточнили в НБУ.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Железная пятерка! НБУ в декабре запустит в оборот новую монету номиналом 5 гривен

2019-11-26 12:12 1848

фото Нацбанк прекратил выпуск мелочи и купюр номиналом 1, 2, 5 и 10 грн - чем заменят

2018-03-14 11:14 19452

фото Сегодня Нацбанк Украины вводит новые камуфляжные 5 гривен

2015-10-12 12:43 19578

Еще новости в разделе "Украина"

фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен

2019-12-20 17:28 117

ПОЛНЫЙ СПИСОК Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе

2019-12-20 16:31 291

Как сбросить лишний вес без тяжелых нагрузок и вреда для здоровья

2019-12-20 14:47 294

На заседание суда по делу Шеремета не явился прокурор

2019-12-20 11:16 225
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен 2019-12-20 17:28 117
ПОЛНЫЙ СПИСОК Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе 2019-12-20 16:31 291
Как сбросить лишний вес без тяжелых нагрузок и вреда для здоровья 2019-12-20 14:47 294
На заседание суда по делу Шеремета не явился прокурор 2019-12-20 11:16 225

Лента

18:20 Нардеп Холодов: у нас в Киеве сформирована очень качественная команда
фото 17:28 Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен
16:38 В Днепре сына экс-нардепа уличили в сотрудничестве с РФ
ПОЛНЫЙ СПИСОК 16:31 Что можно и нельзя перевозить через линию разграничения на Донбассе
15:34 Ученые раскрыли механизм распространения раковых клеток
15:32 ВОЗ озвучил страшную статистику по смертности от кори с начала года
15:31 Новогоднее застолье: посчитали сколько придется потратить на алкоголь
15:24 Андрей Холодов выступает за разрушение "табачных" монополий
14:47 Как сбросить лишний вес без тяжелых нагрузок и вреда для здоровья
14:36 Эпоха аферистов в Ровно подходит к своему завершению