Сегодня, 20 декабря , НБУ выпустил в оборот монету номиналом в пять гривен.
На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2–гривневой. Ее вес - 5,2 грамма.
Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.
"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным средством. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", – уточнили в НБУ.