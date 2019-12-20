Украина фото Железная пятерка - Сегодня НБУ пустил в оборот монеты номиналом 5 гривен

2019-12-20 17:28 117

Сегодня, 20 декабря , НБУ выпустил в оборот монету номиналом в пять гривен.

На монетах, как и на банкнотах, изображен Богдан Хмельницкий. Монета номиналом 5 гривен почти на 2 мм больше в диаметре по сравнению с 2–гривневой. Ее вес - 5,2 грамма.

Новой монетой можно будет рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующего номинала неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изыматься из обращения банкноты номиналом 5 гривен не будут.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным средством. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", – уточнили в НБУ.