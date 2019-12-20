Украина От чего украинцы умирают чаще всего: печальные причины

2019-12-21 12:00 150

 

В Украине ежегодно умирает почти 600 тысяч людей и по данным Государственной службы статистики, на 2018 год – население страны составляло 42 386 403 человека. Смертей за 2018 год было зафиксировано 587 665, а вот рождений – почти вдвое меньше – 335 874.

"Причины смерти в Украине – 2018", где были названы все причины смерти населения.

О чего чаще всего умирают украинцы: названы самые печальные причиныНа первом месте по причинам смерти – последствия заболеваний системы кровообращения. За 2018 года по этой причине умерли почти 70%, а это 387 тысяч украинцев. Самые распространенные причины – атеросклеротические или ишемические заболевания сердца.

На втором месте причин смертности оказалась онкология. В 2018 году она унесла жизни 77 тысяч украинцев. Чаще всего это был рак легких, груди и желудка.

30 тысяч украинцев умерли в результате травм, отравлений и различных других факторов. 24 тысячи человек – из-за поражения органов пищеварения.

Инфекционные заболевания унесли жизни 8,9 тысяч человек. Чаще всего – это был СПИД или различные формы туберкулеза.

Как отмечают разработчики инструмента, при сборе данных были обнаружены некоторые аномалии.

К примеру, смерти от сердечных болезней намного выше в Винницкой области, а также в прилегающих регионах – Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Туберкулез чаще всего встречался в Закарпатской области, а пневмония – в Запорожской области.

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