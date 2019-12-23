Вызывает рак: ученые ошарашили новым открытием о блюдах из рыбы

Любителям морской рыбы грозит серьезная опасность
Европейские специалисты, проведя масштабные исследования образцов морских и океанских рыб, определили в них уровень ядовитых химических соединений
Однако, как выявили исследования последних лет, употребление рыбы, выловленной в регионах с развитым промышленным сектором, может нести и существенный вред. В тканях морских обитателей стали обнаруживать полихлорированные бифенилы, так называемые ПХБ, способные возбуждать у человека целый ряд хронических и смертельно заболеваний.
Данные химические вещества широко применялись при производстве пластмасс, осветительных приборов и в лакокрасочной промышленности. Во время пика использования ПХБ огромное их количество проникало в проточную воду. Поскольку эти соединения имеют длительный период разложения, они до сих пор заглатываются морской рыбой и присутствуют в ее мясе. Помимо этого, бифенилы образуют в клетках приводящие к раку вещества — диоксины.
Специалисты на протяжении теплых месяцев 2017 и 2018 годов брали в качестве исследуемого материала особей морского леща и лаврака, добытых из Критского и Эгейского морей. При анализе содержания в тканях рыбы соответствующего вещества ученые модифицировали способы расчета опасных вредных соединений в продовольственных продуктах. Они выявили, что пока концентрация в морской рыбе ПХБ не превышает допустимых значений. Но образцы рыб из открытого моря и выращенные фермерским способом, тем не менее, имели разные уровни загрязненности. У искусственно выращенных рыб показатель количества бинефила был значительно ниже.
Наибольшая концентрация яда наблюдается у рыб в сезон нереста, когда они накапливают много жира. В жировой прослойке и содержится основной запас вредных соединений.