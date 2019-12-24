Украина За незаконную вырубку елок в Украине будут штрафовать на сумму до 34 тысяч гривен

2019-12-25 08:11 171

В Госагентстве лесных ресурсов рассказали, сколько придется заплатить за незаконную вырубку елок. Желающим незаконно нажиться может грозить до семи лет за решеткой.

Как указано в ответе ведомства на запрос "112", за незаконно срубленное одно хвойное дерево придется заплатить штраф в 498,47 грн. Но это только если диаметр дерева в коре у шейки корня не превышает 10 см. Если диаметр 10,1-14 см, то придется заплатить уже 878,25 грн за дерево; 14,1-18 см - 2254,97 грн.

Если дерево незаконно срубили на объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов в степной зоне, то придется заплатить:

диаметр дерева до 10 см - 279 грн

диаметр дерева 10,1-14 см - 470 грн

диаметр дерева 14,1-18 см - 1221 грн

Если дерево незаконно срубили на объектах природно-заповедного фонда за пределами населенных пунктов в других зонах, то суммы будут несколько меньше - 246 грн, 429 грн и 1122 грн соответственно.

В случае, если рубят хвойные деревья в черте города и других населенных пунктах, то сумма штрафа за одно незаконно срубленное дерево будет:

диаметр дерева до 10 см - 1152 грн

диаметр дерева 10,1-14 см - 1500 грн

диаметр дерева 14,1-18 см - 1852 грн

Кроме платы за каждое дерево (покрытие суммы убытков) придется заплатить штраф в сумме 510-1020 грн, а если "подзаработать" в новогодние праздники захотели должностные лица, то для них сумма увеличится - 2550-5100 грн.

Также за незаконную порубку или незаконную перевозку, хранение и сбыт леса может грозить еще и уголовная ответственность: штраф в размере 17000-25500 грн или арестом на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Для группы лиц, что работали по сговору, наказание строже - ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В случае, если злоумышленники работали в заповедниках или на объектах природно-заповедного фонда, им грозит штраф 25500-34000 грн или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.