Украина В Карпатах медведи не могут заснуть из-за рекордно теплой зимы

2019-12-24 22:00 156

В центре реабилитации, где содержатся больше 30 медведей, уснули только трое из них. Холода в регионе продержались только неделю в начале зимы.

Медведи в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах не могут уснуть из-за теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Национального природного парка Синевир во вторник, 24 декабря.

"В центре реабилитации бурых медведей уснули только три косолапые. Причиной медвежьего бессонница еще недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержала только неделю в начале декабря. За это время успели упасть в состояние анабиоза - зимний сон - три медведя: Беня, Дюрий и Потапыч. Остальные - ждут морозов", - сказано в сообщении.

В центре живут 32 медведя, которые ранее всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Отмечается, что в прошлом году в центре уснула большая часть медведей.

Продолжительность медвежьего сна каждый год зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.

Напомним, в день Святого Николая в Киеве температура достигла 11,3 градусов, побив предыдущий рекорд 1989 года.

Также сообщалось, что во Львове от аномальной температуры расцвели деревья. Деревья начали расцветать и пускать почки в связи с аномальными температурами, не свойственными для средины декабря.