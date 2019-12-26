Украина Налоговая опубликовала график массовых проверок бизнеса

2019-12-26 18:00 174

 

Государственная налоговая служба Украины обнародовала график проверок для бизнеса в 2020 году.

Об этом сообщает аналитический портал «Хвиля».

На сайте налоговой службы появился график проверок, с которым можно ознакомиться в свободном доступе.

Согласно плану на следующий год, под проверку попадает 4,1 тыс. предприятий, которые в Государственной фискальной службе определили как рисковые. Из них почти тысяча предприятий имеют 3 риска неуплаты налогов высокой степени, почти 550 – 4 риска, и примерно 500 – 5 рисков такого же уровня, говорится в сообщении ведомства.

Критерии проверки

1. Во-первых, это уровень уплаты налогов, если он оказывается ниже уровня в среднем по отрасли.

2. Во-вторых, наличие отношений с контрагентами, которые находятся в состоянии розыска, ликвидации, банкротства и т.д.

3. В случае, если информации о приобретении предприятия не подтверждается.

4. Если есть несоответствия и расхождения у налогоплательщика в соответствии с системой автоматизированного налогового обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов (завышение налогового кредита).

5. Осуществление внешнеэкономических операций через нерезидентов, зарегистрированных в офшорных зонах.

Ранее, пресс-служба Государственной налоговой службы объявила о проблемах с сервисом, однако 25 декабря опубликовала информацию о продолжении работы в штатном режиме.

«Электронные документы, которые были высланы в ГНС, приняты и обработаны с учетом действия операционного дня по каждому типу документом», — говорится в публикации на официальной Facebook-странице.

 

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