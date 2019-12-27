Украина фото В карпатских горах вновь видели горного призрака

2019-12-28 14:00 195

 

Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков

В Карпатах сделали фото уникального явления - брокенского, или горного, призрака. Снимком в Facebook поделился спасатель Василий Фицак из Калуша. Оптическая иллюзия была замечена на горе Поп Иван.

Автор фотографии пишет, что брокенский призрак - это тень полуразрушенной обсерватории Белый слон, которая находится на вершине горы.

"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", - подписал фото Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения.

Брокенским (или горным) призраком называют редкостную оптическую иллюзию. Наблюдатель видит свою тень или тень другого объекта на поверхности облаков (тумана) в противоположном Солнцу направлении.

Эта тень может казаться невероятных размеров, а также может быть окружена цветными кольцами (глорией). "Призрак" может даже двигаться вместе с движением облаков. Такое явление можно наблюдать в горных местностях.

Пользователи сети шутят, что "призрак" зачастил в район горы Поп Иван и называют его "постоянным клиентом".

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