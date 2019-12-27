Наблюдатель видит свою тень на поверхности облаков
В Карпатах сделали фото уникального явления - брокенского, или горного, призрака. Снимком в Facebook поделился спасатель Василий Фицак из Калуша. Оптическая иллюзия была замечена на горе Поп Иван.
Автор фотографии пишет, что брокенский призрак - это тень полуразрушенной обсерватории Белый слон, которая находится на вершине горы.
"Попиван. Брокенский призрак, тень обсерватории", - подписал фото Фицак, начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения.
Брокенским (или горным) призраком называют редкостную оптическую иллюзию. Наблюдатель видит свою тень или тень другого объекта на поверхности облаков (тумана) в противоположном Солнцу направлении.
Эта тень может казаться невероятных размеров, а также может быть окружена цветными кольцами (глорией). "Призрак" может даже двигаться вместе с движением облаков. Такое явление можно наблюдать в горных местностях.
Пользователи сети шутят, что "призрак" зачастил в район горы Поп Иван и называют его "постоянным клиентом".