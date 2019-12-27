Украина График работы почты на Новый год и Рождество: список дежурных отделений

2019-12-28 11:00 168

 

«Укрпочта» опубликовала график работы на новогодние и рождественские праздники. Большинство отделений 1 и 7 января работать не будут.

«Однако часть пунктов Укрпочты все же будут оказывать услуги на Новый шл, 1 января, Рождестов и 7 января это ряд учреждений в Днепре, Запорожье, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном, Старобельске, Одессе, Полтаве, Николаеве, Харькове, Киеве и других городах», - говорится в сообщении.

 Адреса работающих отделений и их график на 1 января:

 
  •  непр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)
  •  Северодонецк, ул. Дружбы Народов, 32 (09:00 - 13:00, без перерыва)
  •  Лисичанск, ул. Победы, 127 (08:00 - 13:00, без перерыва)
  • Рубежное, ул. Освободителей, 71 (09:00 - 14:00, без перерыва)
  • Старобельск, пл. Базарная, 7 (08:00 - 13:00, без перерыва)
  • Одесса, ул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Одесса, ул. Среднефонтанская, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Харьков, площадь Привокзальная, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)
  • Киев, ул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)
  • Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)
  • Киев, пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)
  • Киев, просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

Перечень отделений Укрпочты, работающих 7 января:

  • Луцк, ул. Победы, 27 (09:00 - 15:00, без перерыва)
  • Днепр, просп. Дмитрия Яворницкого, 62 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Кривой Рог, просп. Почтовый, 26 (10:00 - 15:00, без перерыва
  • Запорожье, просп. Соборный, 133 (09:00 - 15:00, без перерыва)
  • Северодонецк, просп. Центральный, 58 (08:00 - 13:00, без перерыва)
  • Лисичанск, ул. Победы, 144 (09:00 - 14:00, без перерыва)
  • Рубежное, ул. Победителей, 12 (08:00 - 13:00, без перерыва)
  • Старобельск, ул. Слобожанская, 35 (08:00 - 13:00, без перерыва)
  • Николаев, ул. Адмиральская, 27/1 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Николаев, вул. Новозаводская, 1 (09:00 - 17:00, без перерыва)
  • Одесса, вул. Садовая, 10 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Одесса, вул. Героев обороны Одессы, 60 (10:00 - 15:00, без перерыва)
  • Полтава, ул. Соборности, 33 (08:00 - 17:00, без перерыва)
  • Харьков, площадь Привокзальная, 2 (10:00 - 18:00, без перерыва)
  • Черкассы, ул. Б. Вишневецкого, 34 (09:00 - 15:00, без перерыва)
  •  Киев, ул. Крещатик, 22 (10:00-18:00, без перерыва)
  • Киев, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 (10:00 - 18:00, без перерыва)
  • Киев, пл. Вокзальная, 1 (Железнодорожный вокзал) (00:00 - 24:00, перерыв с 23:30 до 00:15)
  • Киев, просп. Воздухофлотский, 75 (10:00 - 19:00, без перерыва)

Как отмечается, на «Новой почте» на зимние праздники ожидаются изменения в графике: 31 декабря большинство отделений работают по графику субботы; 1 января (среда) - выходной у отделений и у курьерской доставки; 2-5 января - работа по обычному графику; 6 января - отделения работают по графику субботы, а 7 января (вторник) - выходной.

 

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