Политика Зеленский пояснил, почему решил отдать экс-бойцов "Беркута" при обмене пленными

2019-12-30 09:14 132

Владимир Зеленский в аэропорту "Борисполь" во время встречи освобожденных из ОРДЛО украинцев впервые прокомментировал обмен экс-бойцов "Беркута", целесообразность которого последнюю неделю обсуждало общество. 

"Беркутовцы – это условие "всех на всех". Это сложное политическое решение. Я считаю, что наши бойцы, военные, журналисты – герои. Это приоритет. Я с уважением отношусь к родным погибших на Майдане… К сожалению, мы не можем вернуть тех, кого уже нет в живых, но мы могли вернуть живых. Я уверен, что это приоритет", - заявил Зеленский.

По его словам, "беркутовцы" могли бы получить по "5-6 лет", а в итоге Украина смогла вернуть десятки людей домой.

"Пять лет не было приговоров, двое беркутовцев были под домашним арестом, были не худые, не побитые, как наши. А нормально жили эти пять лет. Почему не было приговоров эти пять лет, мы разберемся. Это никак не повлияет на дела Майдана… Дело Майдана мы закончим, я обещаю. А трое были в СИЗО и трое без приговора суда. И если бы мы их не отдали, мы бы не получили парней, которые освобождали Дебальцево. Если бы мы их оставили, они получили бы 5-6 лет, но мы возвращаем живых людей", - сказал Зеленский.

Президент также заявил, что имей он еще 100 беркутовцев, он поменял бы их на одного разведчика.

"Если бы у меня было еще 100 беркутовцев, и мне предложили одного разведчика, одного, я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", - отметил Зеленский.

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