Мир В Польше задержали украинца, чей дрон застрял на крыше храма в Кракове

2020-01-02 20:30 141

Краковская полиция задержала владельца дрона, который 1 января упал на крышу Мариацкой базилики - костела Девы Марии на Главном рынке в Кракове. Им оказался 24-летний турист из Украины, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"На место происшествия были высланы патруль полиции и пожарная служба. Пожарные сняли дрон с крыши. К счастью, дом - крыша - не были повреждены. Мы задержали этого украинца, и будем рассматривать возможность выдвижения обвинений в создании опасности для людей. Речь идет о том, что этот дрон мог упасть кому-то на голову, могла произойти трагедия", - сообщил представитель Малопольской полиции Себастиан Глень.

Туристу может грозить штраф или год тюрьмы. Дрон весил менее килограмма, а мужчина не был обязан иметь лицензию на его пилотирование. Глень пояснил, что согласно авиационного законодательства, такие БПЛА нельзя запускать над домами и над толпой людей.

"Здесь на рынке в Кракове всегда толпа. И практически на территории города трудно найти места свободные от больших скоплений людей или от зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права", - отметил представитель полиции.

По его словам, на данный момент полиция проводит консультации по выдвижению обвинений с экспертами в области авиационного законодательства.